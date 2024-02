Dit heeft Beerschottrainer Dirk Kuyt te zeggen na de blamage in Lommel

Beerschot verloor woensdagavond met 3-0 van Lommel. Het was voor trainer Dirk Kuyt de eerste nederlaag sinds hij overnam.

Beerschot had een uitgelezen kans om een goede zaak te doen in de klassering van de Challenger Pro League, maar dat was zonder Lommel gerekend. Kuyt en zijn mannen verloren er met 3-0, meteen ook de eerste nederlaag voor de Nederlandse trainer.

Ondanks het verlies blijft Beerschot aan de leiding van de rangschikking staan, met een puntje voorsprong op nummer twee Deinze.

“Het is een teleurstelling om zo zwaar te verliezen, al denk ik dat we gewoonweg een lesje gekregen hebben in effectiviteit”, vertelt Dirk Kuyt zeer teleurgesteld aan Gazet van Antwerpen over de wedstrijd.

Fout van de voetbalbond

Volgens Kuyt kon Beerschot zijn spel opleggen aan de tegenstander, resulteerde dat in balbezit en enkele kansen. “Maar eigenlijk misten we gewoon de nodige scherpte en frisheid die we de afgelopen weken wel hadden. Dat is jammer, maar helaas wel iets waar we ons aan konden verwachten.”

Daarmee verwijst hij overduidelijk naar de korte tijd die er tussen de matchen tegen Luik en Lommel was. Een fout van de bond. Volgens hem had Beerschot zaterdag en niet zondag tegen Luik moeten spelen. Zijn spelers valt alvast niets te verwijten, zo klinkt het nog.