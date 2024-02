Titelstrijd nu nóg spannender: Lommel maakt Beerschot in, Dender mag vijf(!) keer juichen en wat deed Anderlecht?

Niet enkel in de Croky Cup was het deze week alle hens aan dek, ook in de Challenger Pro League was het koekenbak. En hoe: elf doelpunten in drie duels, dat is knallen zonder weerga. Lommel heeft de competitie zo mogelijk nog spannender gemaakt.

Dé kraker van de inhaalspeeldag - een aantal wedstrijden werden uitgesteld door de sneeuwval een paar weken geleden - was de wedstrijd tussen Lommel en Beerschot. De thuisploeg haalde het uiteindelijk met liefst 3-0. Talvitie maakte er al snel 1-0 van, nog voor de rust was het dankzij Karim zelfs al 2-0. Na de koffie maakte Vancsa er 3-0 van, meteen de eindstand. Beerschot blijft leider, maar Lommel komt tot op vier punten. Deinze en Zulte Waregem staan nog tussen beide ploegen. Dender maakt Seraing helemaal af Liefhebbers van vanilleseks moeten dezer dagen niet bij Seraing zijn. In de nasleep van het duel tegen Jong Genk werd een speler ontslagen, ook op bezoek bij Dender moest de hekkensluiter opnieuw met de billen bloot én zwaar afzien. Eindstand: 5-1, met onder meer twee owngoals. Ook M'Barki, Myny en Akman deden de thuisploeg kirren van plezier. De Anderlecht Futures speelden tot slot 1-1 gelijk tegen Club Luik. De meeste ploegen hebben nu nog tien speeldagen voor de boeg.





