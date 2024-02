Geen nieuwe soap! Referee Department velt duidelijk oordeel over klacht om te herspelen

Bij KV Mechelen beginnen ze het gewend te raken dat ploegen vragen om wedstrijden tegen hen te herspelen. Na Club Brugge kwam ook RWDM met een klacht op de proppen, maar net als blauw-zwart vingen de Brusselaars bot bij het Referee Department.

De scheidsrechterscommissie heeft beslist om de klacht van RWDM niet door te geven aan de Disciplinaire Raad, waardoor de kous af is. RWDM verloor in Mechelen, maar vond dat het een strafschop had moeten krijgen na handspel.

Volgens hen maakte de scheidsrechter een fout tegen de spelregels. Maar volgens de scheidsrechterscommissie klopt dat niet. Als er een fout gemaakt werd, ging het om een menselijke fout. Dat was ook voor veel waarnemers al duidelijk.

Dan rest nu enkel nog de soap rond Anderlecht-KRC Genk uitgeklaard te worden. Die wedstrijd moet volgens de Disciplinaire Raad wel herspeeld worden, maar Anderlecht ging daarvoor al in beroep bij het BAS en de Evocatiecommissie.