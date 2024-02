De Ketelaere zeker van plek in EK-selectie? Dit heeft de bondscoach erover te zeggen

Charles De Ketelaere deed een goede zet met voor Atalanta te kiezen. Zo lijkt hij zich helemaal in de kijker te spelen voor een EK-selectie.

Bij AC Milan lukte het vorig seizoen niet na de recordtransfer van Club Brugge. Een uitleenbeurt aan Atalanta Bergamo dit seizoen moest voor een drastisch keerpunt zorgen en lijkt dat uiteindelijk ook te worden. In de deal zit ook een aankoopoptie, die Atalanta wel eens zou kunnen lichten.

De Ketelaere speelt veel en ook goede wedstrijden, waardoor hij weer helemaal de speler aan het worden is die hij bij Club Brugge was. En dat ziet ook bondscoach Domenico Tedesco heel erg graag gebeuren.

Charles De Ketelaere naar het EK

“Zijn coach bij Atalanta, Gasperini, geeft hem heel veel vertrouwen en dan zie je dat hij openbloeit. Hij speelt bijna alles. En als hij niet start, dan valt hij in en is beslissend. Hij scoort, speelt op veel posities. Aanvaller, in steun van de spitsen,... en allemaal goed”, zegt de Duitser aan Het Nieuwsblad.

Het lijkt dan ook een zekerheid dat De Ketelaere, als hij deze vorm ook de komende maanden weet aan te houden, deel uitmaakt van de EK-selectie van de Rode Duivels. Zoveel wil Tedesco echter nog niet gezegd hebben.

“Ho, rustig aan. We zijn nog maar februari. Het is een marathon om er te geraken, we gaan nu nog niet beginnen sprinten naar dat EK. Maar hij doet het goed, dat zien wij ook wel”, besluit de bondscoach.