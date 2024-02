📷 FIFA komt met belangrijk nieuws over de blauwe kaart

Het was het gerenommeerde The Telegraph dat het nieuws donderdag de wereld in stuurde. Volgens hun informatie zou de International Football Association Board (IFAB) een blauwe kaart invoeren in het voetbal.

Deze sanctie zou er komen voor spelers die een cynische overtreding, de zogenaamde professionele overtreding, begaan, of wangedrag tonen tegenover de arbitrage. Wie blauw pakt, zou dan tien minuten langs de kant moeten toekijken, zoals in het ijshockey.

De maatregel zou al deze zomer worden ingevoerd, zo klonk het nog, maar de wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat in alle talen met een duidelijk statement op haar officiële kanalen.

“FIFA wil duidelijk maken dat berichten over de zogenaamde ‘blauwe kaart’ op topniveau in het voetbal onjuist en voorbarig zijn”, klinkt het.

“Als dergelijke tests worden uitgevoerd, moeten ze beperkt blijven tot het testen op een verantwoorde manier op lagere niveaus, een standpunt dat FIFA wil herhalen wanneer dit agendapunt wordt besproken op de IFAB AGM op 2 maart.”

FIFA wishes to clarify that reports of the so-called 'blue card' at elite levels of football are incorrect and premature.



Any such trials, if implemented, should be limited to testing in a responsible manner at lower levels, a position that FIFA intends to reiterate when this…