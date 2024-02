Wild experiment (en geen 1 april of 'In de Gloria'): 'Na geel en rood binnenkort ook de ... blauwe kaart'

Na de gele en de rode kaart is het kleurenboekje duidelijk nog niet uitgeput. Deze zomer zouden er experimenten gaan komen met een ... blauwe kaart. Een revolutie op komst in het voetbal? Het zou zomaar kunnen.

Neen, het is nog geen 1 april en ook geen nieuwe aflevering van In de Gloria. In Engeland menen ze te weten dat er binnenkort experimenten zullen volgen met een blauwe kaart. Dat heeft The Telegraph bekendgemaakt.

De IFAB - dat de reglementen maakt voor het voetbal - zou het plan normaliter vrijdag gaan ontrollen. Een blauwe kaart zou - anders dan een gele kaart - gebruikt worden als verwittiging bij cynische fouten of wanneer een speler zich zou misdragen.

Gele kaart en blauwe kaart = rode kaart

De speler zou dan voor tien minuten naar de kant moeten. Een beetje zoals het kaartensysteem in onder meer het handbal of hockey en vergelijkbaar met de tijdstraffen die men soms krijgt in het ijshockey of waterpolo.

Wie een tweede blauwe kaart krijgt, zou meteen uitgesloten worden voor de rest van de wedstrijd. Ook een een gele én een blauwe kaart zou een rode kaart en dus een uitsluiting gaan betekenen. In het jeugdvoetbal wordt al sinds 2017 met dit systeem gewerkt in Engeland.