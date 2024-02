Pro League krijgt de wind van voren over draconische maatregel: "Nul overleg geweest"

De Pro League maakte donderdag bekend dat het drastische maatregelen neemt tegen supportersgeweld. En dat is niet naar de zin van de fans.

Als supporters van een bepaalde club verantwoordelijk zijn voor het tijdelijk of definitief stilleggen van een wedstrijd, dan moet die club de volgende drie uitwedstrijden zonder supporters afwerken. De fans zijn niet te spreken over die nieuwe regel.

“Een draconische maatregel”, zegt Eddy Janssis van de overkoepelende supportersvereniging Belgian Supporters aan Het Laatste Nieuws.

Het gedrag van supporters die een wedstrijd laten stilleggen kan absoluut niet door de beugel, maar de maatregel die de Pro League invoert is volgens Janssis helemaal geen oplossing.

Wie slechte bedoelingen heeft kan je niet tegenhouden

“De 90, 95, zelfs 99% van de fans die het goed meent, wordt gestraft. De herrieschoppers zelf laten ze ongemoeid? Ik ben ontgoocheld.”

Ook de manier waarop de nieuwe regel er is gekomen roept vraagtekens op bij de fans. “Op voorhand is er nul overleg geweest met de supporters. Dat de Pro League onder druk staat van Jan, Piet of Pol, dat zal allemaal wel. Maar dit is niet constructief.”

Sociale controle tussen de fans zal er volgens Janssis ook niet komen. Wie zijn mond opendoet tegen heethoofden riskeert immers zelfs nog in de brokken te delen. “De enkelingen met slechte bedoelingen laten zich niet zo makkelijk tegenhouden. Daar heb je bijna geen controle over”, besluit hij.