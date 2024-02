BREAKING: Zware straffen! Pro League grijpt drastisch in na supportersgeweld

Het supportersgeweld liep de voorbije maanden de spuigaten uit. De Pro League heeft nu een zware beslissing genomen. Clubs waarvan de supporters zich misdragen waardoor de wedstrijd moet stilgelegd of stopgezet worden, zullen daarvoor de prijs betalen. En die is bijzonder zwaar.

Als de wedstrijd stilgelegd of stopgezet wordt ingevolge van supportersgeweld zullen die clubs hun volgende drie matchen zonder uitfans moeten afwerken. Gebeurt het binnen het jaar nog eens, komen daar nog vijf wedstrijden bij. En de regel gaat meteen in voege.

De aangekondigde acties van de harde kern van Standard zullen daar wel al iets mee te maken hebben.

“In de afgelopen weken hebben we gedrag in onze tribunes gezien dat we simpelweg niet dulden", zegt Pro League-CEO Lorin Parys. "Omdat de veiligheid van al onze supporters onze grootste zorg is, nemen we nu zeer strenge maatregelen."

Hard, maar broodnodig

"Heel eerlijk, dit gaat in tegen hoe wij voetbal zien met thuis- en uitsupporters in één stadion. Maar door het gedrag van enkele mensen die zich voordoen als supporter, zullen we nu op deze manier optreden.”

Een harde maatregel, maar broodnodig volgens de Pro League. Er waren al de onlusten tijdens RWDM-Eupen, Anderlecht-Union en STVV-Genk.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: “Ik verwelkom het feit dat de Pro League met dit initiatief haar verantwoordelijkheid neemt. Samen maken we onze voetbalstadions veiliger voor alle supporters en spelers, maar ook voor onze stewards en het veiligheidspersoneel.”