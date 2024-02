Tarik Tissoudali doet opvallende uitspraak: "Gent heeft een geweldig publiek, maar elke voetballer wil spelen voor supporters zoals die van deze JPL-club"

Na het vertrek van Gift Orban en Hugo Cuypers, rekent KAA Gent op Tarik Tissoudali om de bal tegen de netten te werken. De aanvaller apprecieert zijn fans, maar deed toch een opmerkelijke uitspraak.

De laatste tijd komen 'supporters' van verschillende JPL-clubs slecht in het nieuws door hun wangedrag. Daar heeft Tissoudali zijn mening over. "Als het niet tot vandalisme leidt, vind ik dat emoties van supporters bij het voetbal horen", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

De fans van KAA Gent vindt hij geweldig, al doet hij toch een opvallende uitspraak. Hij vindt de Standard-fans duidelijk de beste van het land. "Gent heeft een geweldig publiek, maar elke voetballer wil spelen voor supporters zoals die van Standard — ik ben daarin eerlijk. Standard wint wedstrijden in Luik dankzij de passie op de tribunes."

Het grootste probleem vindt Tissoudali racisme in het voetbal. "Ik vind racisme in het voetbal een veel gróter probleem. Dat gaat over mensen minachten."