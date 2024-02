Toch een kritische noot na 4-0 overwinning van Club, Bjorn Meijer noemt ook opvallende uitblinker

Club Brugge won zaterdagavond makkelijk van Eupen met 4-0. Al kon die score wel nog hoger opgelopen hebben.

Club Brugge moest dringend nog eens winnen in de competitie na een 1 op 6 tegen KV Kortrijk en Antwerp. Er moest wel flink geschoven worden in het elftal door schorsingen van Vanaken en Thiago en blessures van Vetlesen en Zinckernagel.

"We misten heel wat spelers met veel kwaliteiten, maar hun vervangers hebben die kwaliteiten ook. Je weet ook niet hoe het zou zijn geweest als zij er wel bij waren, maar ik heb het niet gemerkt", zei Bjorn Meijer achteraf.

Al was de Nederlander ook wel kritisch. "De tweede fase van de eerste helft werd het wat slordiger. Als je naar de wedstrijd kijkt, dan moet je eigenlijk met 6-0, 7-0 winnen in plaats van 4-0."

Mechele scoort opnieuw

Brandon Mechele scoorde al voor de derde keer in vier wedstrijden, bij Club lijkt iedereen altijd bijzonder blij voor hem te zijn. "Het is wel leuk als Brandon scoort, het is een rustige jongen. Je ziet dat hij heel blij is als hij scoort en zo word je ook blij voor hem."