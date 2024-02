Serge Gumienny ziet dat scheidsrechtersbaas Layec het niet goed doet: "Ik vraag met toch af waar die man mee bezig is"

De arbitrage in België komt vaak zwaar onder druk te staan. Dit seizoen krijgen we ieder weekend wel enkele discutabele beslissingen van de VAR of scheidsrechters te zien.

Voormalige scheidsrechter Serge Gumienny ziet de situatie met lede ogen aan. Hij is hard voor scheidsrechtersbaas Bertrand Layec. "Eindelijk weten we waarom de interne evaluatie van de scheidsrechters nooit openbaar werd gemaakt. Blijkbaar wordt sommige scheidsrechters de hand boven het hoofd gehouden door Layec. Dan vraag ik me toch af waar die man mee bezig is?", begint Gumienny bij Het Belang van Limburg.

"Wil hij onze internationale scheidsrechter in the picture zetten? Oké, maar dan moet hij ze niet kunstmatig voortrekken in de Belgische competitie. De jongens met de beste cijfers moeten de beste matchen krijgen. Zo simpel is het", gaat hij verder.

Ook afgelopen weekend was er weel wat te doen rond de arbitrage. Joseph Paintsil claimde na de wedstrijd tegen KV Mechelen dat hij geviseerd wordt door de Belgische scheidsrechters. Vrijdagavond speelde Union SG gelijk tegen KVC Westerlo na een discutabele penalty die gegeven werd aan de Kemphanen.