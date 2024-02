'We wisten al van interesse van Chelsea en Arsenal, maar nu heeft ook deze absolute droomclub zich gemeld voor Rode Duivel'

Amadou Onana moet de komende maanden over zijn toekomst beslissen. De Rode Duivel vertrekt deze zomer bij Everton FC. En de geïnteresseerde clubs zijn niet van de minste.

Amadou Onana wil Everton FC de komende maanden in de Premier League houden. Deze zomer is het eveneens de Rode Duivel die de financiële problemen van The Toffees moet oplossen. Everton is dan ook niet van plan om akkoord te gaan met een transfer voor minder dan zestig miljoen euro.

Chelsea FC laat er alvast geen gras over groeien. De Londenaren zijn de onderhandelingen met Everton al gestart. Het openingsbod lag dan wel een pak lager dan bovengenoemd bedrag, maar dat is nu eenmaal het spel. Chelsea is bereid om héél véél geld te betalen.

© photonews

Arsenal FC volgt de prestaties van Onana al langer, maar in een financiële strijd zijn The Gunners niet van plan om hoger te gaan dan vijftig miljoen euro. Bovendien komt ook het EK er nog aan. Enkele sterke wedstrijden kunnen ervoor zorgen dat Onana héél gegeerd zal worden.

Waar speelt Onana volgend seizoen?

Maar dat is niet alles. SPORT weet dat er zich een derde club officieel heeft gemeld in Goodison Park. FC Barcelona ziet in Onana een absolute versterking voor het middenveld. Enig probleem: Barça heeft de financiële middelen niet om Engelse clubs af te troeven. Maar wat als de Rode Duivel zelf naar Camp Nou wil?