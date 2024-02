🎥 Grote schade bij Anderlecht-jongeling na verschrikkelijke tackle

De RSCA Futures en de A-ploeg zullen het een tijdje zonder Nunzio Engwanda moeten doen. Die moest vorige week tegen RFC Luik een verschrikkelijke tackle ondergaan en de schade is groot.

Bij Anderlecht hopen ze dat de tackle geen verstrekkende gevolgen heeft. De tackle van Abian Arslan op zijn kuit en enkel heeft immers gevolgen gehad. De enkelbanden zijn geraakt en hij liep vorige week nog op krukken.

De 16-jarige was eerder door Brian Riemer al eens opgenomen in de wedstrijdselectie. De verdediger/middenvelder is één van de grootste talenten van Neerpede.

Ook zijn broer Alonzo is momenteel geblesseerd en zal nog enkele weken buiten strijd zijn. Voor Futures-coach Marink Reedijk geen goed nieuws, want zijn kern was al niet zo breed en hij moet steeds jonger gaan selecteren.