"De comeback blijft verbazen": Buitenlandse media krijgen maar niet genoeg van Kevin De Bruyne na nieuwe knalprestatie

Kevin De Bruyne liet de voetbalwereld alweer zien waartoe hij in staat is. Dinsdagavond had hij weer een bijzonder groot aandeel in de 1-3 overwinning van Manchester City tegen FC Kopenhagen.

De Rode Duivel pakte uit met een doelpunt na tien minuten, gevolgd door nog twee assists. Zijn ploegmakkers lieten al verstaan blij te zijn met zijn terugkeer. Ook van de buitenlandse media krijgt hij complimenten. "De comeback blijft verbazen. Nog een doelpunt, een superpass. Hij ziet er dreigend uit als altijd op dit moment", schrijft Daily Mail. The Guardian vergelijkt hem met... de Terminator. 'Voor en na de pauze was De Bruyne de belangrijkste City-personificatie van het personage van Arnold Schwarzenegger in de Hollywood-kaskraker ‘The Terminator’, wiens bijnaam ‘I’ll be back’ kon worden toegepast op de onweerstaanbare 32-jarige.' Ook Marca uit Spanje weet dat KDB enorm belangrijk is voor City. "De terugkeer van Kevin De Bruyne naar volledige fitheid kwam op het juiste moment voor Pep Guardiola, nu de patron van het team opnieuw zijn vorm heeft gevonden."