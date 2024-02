Johan Bakayoko doet onthulling over zijn keuze voor Rode Duivels: "Er is een moment geweest..."

Johan Bakayoko speelde al negen wedstrijden bij de Rode Duivels. Toch had het er ook anders kunnen uitzien, geeft de speler zelf toe.

Het was enkele dagen geleden feest bij de familie Bakayoko. Ivoorkust kroonde zich tot Afrikaans kampioen na een 1-2 overwinning tegen Nigeria. "Ik heb de wedstrijd thuis nog gekeken en daarna gevierd met de familie", vertelde de winger bij ESPN.

De ouders van Bakayoko komen uit Ivoorkust, daarom is het zo speciaal voor de jonge speler. "Ja, dat wordt wel echt gevierd. Het is ook mijn tweede land dus het is toch wel een leuke overwinning. Ik ben ook een fan."

Is er dan nooit sprake geweest van een eventuele keuze voor de nationale ploeg van Ivoorkust? "Jawel, er is een moment geweest toen ik nog geen keuze had gemaakt. Maar ik heb ook aangegeven dat het duidelijk moest zijn. Toen heeft België mij als eerste opgeroepen", besluit Bakayoko.