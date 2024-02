Kevin De Bruyne reageert op geweldige Champions League-prestatie

Kevin De Bruyne was dinsdagavond alweer geweldig bij Manchester City in de Champions League. Hij was goed voor een doelpunt en twee assists.

Kevin De Bruyne had een groot aandeel in de 1-3 overwinning van zijn team tegen FC Kopenhagen. Met een vroeg doelpunt en twee assists nadien, kon de Rode Duivel alweer monden doen openvallen. "Bij mijn doelpunt was ik aan het zoeken naar Haaland, maar hij stond goed gedekt", reageerde KDB nadien bij TNT Sports. "Dus ik probeerde hem via de verste paal binnen te leggen. Dat lukte. Ik probeer goed voetbal te spelen en te genieten. Het zijn vijf à zes lange maanden geweest, maar ik ben blij dat ik terug ben om het team te helpen met het winnen van wedstrijden." Toch denkt De Bruyne dat hij nog niet op zijn absolute topniveau zit. "Ik denk wel dat ik nog een paar wedstrijden en nog wat minuten nodig heb. Ik heb al bijna een jaar geen 90 minuten meer gespeeld. Ik voel me goed en op dit moment is het niveau ook goed genoeg, dus ik ben blij.