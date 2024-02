Ploegmaats bij Manchester City blijven onder de indruk van geweldige Kevin De Bruyne: "Geen betere speler in de wereld als het daarover gaat"

Manchester City heeft dinsdag met 1-3 gewonnen in de Champions League tegen FC Kopenhagen. Kevin De Bruyne was alweer dé man na een knalprestatie.

Kevin De Bruyne was goed voor een doelpunt en een assist. Dat hij goed samen kan spelen met Erling Haaland weten we al langer. Nu lijkt hij het ook steeds beter te vinden met Phil Foden op het veld. Hij kreeg een assist van de jonge speler en gaf hem nadien eentje terug.

"Kevin en ik hebben die band nu opgebouwd. Als hij rent, weet ik het juiste moment om de pass te spelen", reageerde Foden volgens de clubwebsite. "Nu gaat het vanzelf bij ons. Het is belangrijk om 'Kev' terug te hebben omdat hij zo'n belangrijke speler voor ons is. Ik denk dat hij het juiste moment ziet om de beweging te maken en dat maakt mijn werk makkelijker."

Foden houdt zich niet in en strooit met enorm veel lof voor de Rode Duivel. "Voor mij is er geen speler in de wereld beter in het passen van de bal. Hij is gewoon een plezier om mee te spelen en is zo belangrijk voor ons."