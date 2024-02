Potentiële overnemers, nieuwe financiële en sportieve sancties: KV Oostende komt met belangrijke update

KV Oostende kampt al wel een tijd met zware financiële problemen. Werner Van Oosterwyck doet ondertussen zijn best om de club te redden als bewindvoerder. De club kwam woensdag met een nieuwe update over de situatie.

KV Oostende is nog steeds op zoek naar een nieuwe overnemer. "Er zijn op dit moment een vijftal interessante pistes. Wil dat zeggen dat we al dicht bij een akkoord staan? Nee, dat nu ook nog niet", vertelde Van Oosterwyck via de clubwebsite.

"Intussen zijn alle financiële cijfers van het voorbije boekjaar – dat op 30 juni werd afgesloten – in kaart gebracht, ook de jaarrekening werd intussen neergelegd. Nu zijn we nog bezig met het verwerken van de cijfers van na 30 juni. Natuurlijk ook niet onbelangrijk voor mogelijke overnemers."

Van Oosterwyck doet duidelijk goed zijn best, maar zijn taak wordt wat moeilijker omdat de externe boekhouder zijn werk niet goed zou gedaan hebben.

"Omdat dit allemaal niet werd opgevolgd door de externe boekhouder, aangesteld door de Amerikanen, duurt dit veel langer dan ingeschat maar ik denk dat binnen de twee weken alles duidelijk moet zijn. Pas dan kunnen de concrete financiële gesprekken met mogelijke overnemers opstarten. Maar intussen zijn er wel al intensieve contacten met verscheidene partijen en de interesse is er zeker wel."

De problemen stapelden zich op bij KVO. De club moest alweer voor Licentiecommissie verschijnen. De reden was simpel.

"Ook hier omdat de Amerikanen en het extern boekhoudkantoor geen opvolging gegeven hebben aan dossiers inzake Financial Fairplay en Leefbaarheid Belgisch Profvoetbal en omdat er betalingen niet zijn gebeurd."

De Kustboys krijgen toch een nieuwe sanctie. "Uiteindelijk was de Licentiecommissie ontvankelijk voor onze argumentatie maar toch moeten we een boete van € 177.500 betalen en krijgen we volgend seizoen één punt in mindering in het klassement."

"Maar goed, wij kunnen ons verzoenen met deze sancties, al kan er wel worden bekeken of er in de toekomst verdere stappen kunnen worden ondernemen tegen de eindverantwoordelijken hiervoor. Maar laat ons eerst de dringende zaken oplossen", besluit Van Oosterwyck.