Verlossend nieuws voor Tom Coninx? "Ze werkte in een bordeel en had andere onenightstand"

Hoe zou het nog zijn met Tom Coninx? De gewezen presentator van VTM kwam de voorbije jaren vaak in het oog van de storm en kreeg de nodige stront over zich heen. In een zaak van een aantal jaren geleden zijn er nu onfrisse zaken aan het licht gekomen - die de presentator lijken vrij te spreken.

Een aantal jaren geleden was er de zaak van Djoeke Van Houcke. De West-Vlaamse vrouw gaf aan dat Tom Coninx de vader was van haar kind, al is dat tot op heden nog nooit bewezen. Ondertussen wordt aan dat verhaal getwijfeld.

In Dag Allemaal worden diverse bronnen opgevoerd die Tom Coninx nu in een beter daglicht zouden kunnen plaatsen. De VTM-presentator en zoon van STVV-man en VRT-presentator Alain Coninx heeft altijd ontkend dat hij de papa van het kindje van Djoeke Van Houcke is.

Golddigger en werkend in een bordeel

Volgens de getuigenissen zou Van Houcke een golddigger zijn in Knokke en zelfs gewerkt hebben in bordelen. Ze zou ook een andere onenightstand gehad hebben in de periode van Tom Coninx en die zou ook de vader van het kind kunnen zijn.

Een en ander zou Coninx kunnen vrijpleiten, al gaat het over getuigenissen en zijn er geen bewijzen die de zaak hard kunnen maken. Coninx zelf woont ondertussen al een tijdje in de luwte in Italië.