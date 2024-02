Barcelona wil hem, maar voorlopig is hij terug bij ... Club Brugge

Club Brugge haalde deze winter een aantal jackpots binnen, komende zomer hebben ze met de verkoop van Igor Thiago ook heel wat extra miljoenen om bij te schrijven op de rekening. Maar daar hoeft het zeker niet bij te gaan blijven.

Antonio Nusa zal niet naar Brentford trekken, maar blijft nog steeds in de belangstelling staan van heel wat teams. En wat te denken van Andreas Skov Olsen, die ook genoemd wordt in diverse competities ondertussen?

Ook aan de mouw van Raphael Onyedika wordt ondertussen getrokken. FC Barcelona zou hem graag in huis willen halen, al zouden er volgens de Spaanse pers ook nog een aantal andere teams op hem azen deze zomer.

Rode Duivel Amadou Onana is een van de andere gegeerden van de Catalanen. Ondertussen is er goed nieuws vanuit het Basecamp van Club Brugge, want Onyedika is terug van zijn avontuur in de African Cup of Nations.

Onyedika ging met Nigeria mee tot in de finale, al was daarin uiteindelijk thuisland Ivoorkust te sterk. Toch een sterk avontuur van de middenvelder van blauw-zwart, waar Deila de komende maanden zeker zal op gaan rekenen.