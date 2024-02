Reactie Het enige lichtpuntje(?) bij Gent spreekt na meer dan een jaar zonder doelpunt te hebben gezeten

Als we op zoek moeten naar een lichtpuntje aan Gentse zijde in de wedstrijd tegen Cercle Brugge? Dan komen we uit bij Laurent Depoitre. Hij werkte hard en kon een aantal keer de bal goed bijhouden, waardoor de Buffalo's konden opschuiven. En bovendien scoorde hij nog eens.

Door een aanslepende achillespeesblessure was Laurent Depoitre maanden out geweest voor KAA Gent, pas sinds de bekerwedstrijd tegen Hoogstraten op tien december heeft hij opnieuw minuten weten te verzamelen voor de Buffalo's. Nu Hugo Cuypers en Gift Orban beiden vertrokken zijn, wordt er meer op Depoitre gerekend in de spits. Tegen Cercle Brugge maakte hij alvast mogelijk het doelpunt van de persoonlijke verlossing. Zijn laatste goal daarvoor dateerde al van 5 februari 2023, ook thuis tegen KRC Genk. Het zit niet mee op de juiste momenten volgens Laurent Depoitre van KAA Gent Toch kon hij na de wedstrijd allerminst lachen om zijn doelpunt, omdat er opnieuw niet werd gewonnen. Door een 1 op 15 staat play-off 1 zelfs stilaan op de helling. "Het zit ons echt niet mee. Cercle Brugge scoort twee keer op stilstaande fases, wij kunnen niet scoren op de juiste momenten", aldus Lolo. "Deze nederlaag doet veel pijn, ook richting de play-offs. We hadden deze match nooit mogen verliezen. Met een gelijkspel in Anderlecht en een zege tegen Cercle Brugge hadden we veel verder kunnen staan. Dan ziet de wereld er helemaal anders uit."