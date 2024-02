Potje gemaakt in België, maar geen probleem om in de Europa League te fluiten

De Belgische arbitrage ligt al het hele seizoen stevig onder vuur. Toch blijven de Belgische refs ondanks alles in Europa welkom.

De scheidsrechters zijn al het hele seizoen elk weekend kop van jut, maar sinds het duel tussen RSC Anderlecht en KRC Genk dat voorlopig herspeeld moet worden, wordt alles met een vergrootglas bekeken.

Jan Boterberg, die de VAR was tijdens de bewuste wedstrijd, en Nathan Verboomen, toen scheidsrechter van dienst en overruled door de VAR, werden de week na de bewuste match van de Belgische velden gehouden.

Boterberg en Verboomen in Europa League

Maar ondertussen kunnen ze wel weer aan de slag. Niet alleen in de Belgische competitie, maar blijkbaar ook Europees. Vanavond zijn de twee zelfs samen van de partij in een wedstrijd in de Europa League.

Erik Lambrechts is scheidsrechter van dienst, Verboomen vierde official en Boterberg VAR voor de wedstrijd tussen FC Shakhtar Donetsk en Olympique de Marseille in de knock-out play-offs van de Europa League.