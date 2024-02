Vanhaezebrouck formeel:" Dit seizoen is een gemiste kans voor KAA Gent"

KAA Gent werd na de zomermercato getipt als titelkandidaat in de Jupiler Pro League. Daar blijft nu niet veel meer van over.

KAA Gent overleefde afgelopen zomer de transferperiode en kon nagenoeg alle sterkhouders aan boord houden. De wintermercato hakte er echter opvallend zwaar in, met alle gevolgen van dien ook voor de Buffalo’s.

Hein Vanhaezebrouck wordt vandaag 60 jaar. Tien jaar geleden had hij met Het Nieuwsblad al een interview voor zijn 50ste verjaardag en een half jaar later speelde hij kampioen. Dat herinnert hij zich nog maar al te goed. “Ja, maar dat gaat nu niet meer gebeuren”, klinkt het bij Vanhaezebrouck aan de krant.

KAA Gent was titelkandidaat in Jupiler Pro League

Voor de trainer van KAA Gent laat de club een ongelofelijke kans liggen om geschiedenis te schrijven. “Dat had gekund. Dat had echt gekund. Ik meen dat.”

Al had het dan allemaal een beetje anders moeten lopen dan dat het de voorbije maanden is gegaan bij de club. “Hadden we na tweeënhalf jaar besparen in een gezonde situatie gezeten, dan hadden we een ruimere kern gehad en zeker niet moeten verkopen in januari. En dan hadden we kunnen meedoen”, blijft Vanhaezebrouck formeel.

Ondertussen zit de ploeg echter in een totaal andere situatie en is het harken om elk punt binnen te halen. “Maar nu is het knokken om in de Champions’ play-offs te raken”, besluit de trainer van de Buffalo’s.