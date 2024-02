Licentiecommissie in Nederland weigert Amerikanen omwille van "herkomst geld", in België hebben ze zonder probleem club gekocht

Een vreemd verhaal in Nederland dat ook zijn weerslag heeft op België. De Common Group, eigenaar van Patro Eisden, heeft in Nederland een verbod gekregen van de Licentiecommissie om voetbalclub Vitesse over te nemen. Er zijn grote vragen over hun financiering.

De Common Group had al 12 miljoen geïnvesteerd in Vitesse, maar eist dat geld nu terug met 12 procent rente. Het voortbestaan van de Nederlandse club hangt nu aan een zijden draadje. Maar de licentiecommissie was duidelijk.

“De licentiecommissie heeft geconstateerd dat niet is gebleken dat de Common Group beschikt over eigen vermogen, dat niet duidelijk is geworden wie investeerders (gaan) zijn en evenmin wat de herkomst gaat zijn van het door de Common Group (aan te trekken) geld”, staat in de mededeling.

Patro bevoorrecht om zulke eigenaars te hebben

Ze hebben dus grote twijfels over waar het geld vandaan komt. Een aandeelhouder van een club mag “zijn geld niet hebben verdiend (of verdienen) met illegale activiteiten, zoals drugshandel of corruptie”. Ook mag de financiering “geen onderdeel uitmaken van een witwastraject”.

Bij Patro, de club van Stijn Stijnen, maakt men zich geen zorgen. “Common Group en Coley Parry zijn voor Patro Eisden uiterst betrouwbare partners gebleken”, zei Stijnen aan Het Nieuwsblad. “We zijn bevoorrecht als club om zulke eigenaars te hebben. We kijken er alvast naar uit om de volgende jaren verder te bouwen op dit stabiel verhaal.”