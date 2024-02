Nieuwkomer Beerschot wil Ratten aan de titel helpen: "Het eerste wat ik doe is naar voor kijken"

Beerschot heeft zich tijdens de wintermercato nog duchtig versterkt met het oog op promotie. Onder andere middenvelder Dean Huiberts kwam de rangen versterken. De 23-jarige is klaar om te vechten voor zijn plaats.

De keuze voor Beerschot was snel gemaakt voor de man die overkwam van Zwolle. “Toen ik hoorde dat Beerschot geïnteresseerd was, wist ik al snel dat het over een traditieclub uit Antwerpen ging. Dat is natuurlijk mooi wonen, lekker dicht bij Nederland. En het is ook gewoon een hele grote club die graag zo snel mogelijk terug naar het hoogste niveau wil", zegt hij in GvA.

Hij zal echter de concurrentie met Cagro en Van Himbeeck moeten aangaan voor speelminuten. “Ik heb met de trainer gesproken en die heeft mij twee posities gegeven om op te focussen. In de pocket of inderdaad een rijtje lager. Hij was wel heel eerlijk over het feit dat hij nooit tegen een speler zal zeggen dat die 100 procent zeker is van zijn plek."

Als hij zijn kwaliteiten moet beschrijven klinkt dat alvast veelbelovend. “Ze noemen mij vaak een kuitenbijter. Of hier tegenwoordig Kuyt-enbijter. Ik ben iemand die fel gaat druk zetten en veel ballen kan veroveren. Maar ook aanvallend kan ik mijn steentje bijdragen. Als ik de bal heb afgepakt, is het eerste wat ik doe naar voren kijken."