Steeds minder 'oudjes' in de JPL: "Vroeger was er respect voor oudere spelers, nu lachen ze om advies"

Wist u dat er op dit moment slechts 13 spelers ouder dan 35 rondlopen in de Jupiler Pro League? Het voetbal wordt steeds maar jonger tot op een punt dat de oudere spelers het mentaal en fysiek niet meer aankunnen.

Guillaume Gillet speelde bijvoorbeeld tot zijn 38ste, maar simpel was dat niet. "Vroeger was er respect voor oudere spelers. Toen ik begon, kon Eric Depireux streng zijn voor de jongeren, maar we luisterden religieus naar hem", lacht hij bij LDH.

"Tegenwoordig lachen ze om advies en accepteren ze geen opmerkingen. Ze zijn beter omringd en beter voorbereid tijdens hun opleiding. Velen vinden dat ze niets van ons hoeven te leren."

Drie slechtsten in het rood op het bord

Al had Gillet het ook moeilijk met fysiek nog te kunnen volgen. "Toen (Edward) Still bij Charleroi kwam, gebruikten ze bij elke training gegevens", legt Gillet uit. "Hij plaatste de drie besten op fysiek gebied van elke sessie in het groen op een bord. En de drie slechtsten in het rood, met de opmerking dat het beter was om niet te vaak je naam in het rood te vinden."

"Als je ouder bent dan 35, is dat niet eenvoudig. Een oudere kent zijn lichaam goed en moet zich op sommige momenten kunnen ontzien. Maar hier begon ik de hele dag aan mijn gewicht te denken omdat er gewogen werd."