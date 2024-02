'Twee weken geleden heeft Kylian Mbappé al nieuwe deal getekend'

Volgens Spaanse bronnen is de kogel door de kerk. Kylian Mbappé zou al een contract getekend hebben met Real Madrid.

Vorige week donderdag werd duidelijk dat Kylian Mbappé volgend seizoen niet meer voor PSG zal spelen. Toen was te horen dat de Franse goalgetter voorzitter Nasser Al-Khelaïfi op dinsdag had laten weten dat hij geen nieuw voorstel meer moest doen.

Volgens de Spaanse krant Marca is het ook duidelijk waarom. Mbappé zou twee weken geleden al zijn handtekening geplaatst hebben onder een contract met Real Madrid.

Al moet dat altijd met een korreltje zout genomen worden, want Marca is echt wel de huiskrant van de club uit de hoofdstad. Zij schrijven dat Mbappé voor vijf seizoenen getekend heeft.

Best betaalde speler bij Real Madrid

“De Franse spits wordt vanaf 1 juli officieel een speler van de Koninklijke”, schrijft de krant. “Zo zal over 133 dagen een einde komen aan de meest uitgebreide transfersaga van het afgelopen decennium.”

Mbappé zou de best betaalde speler bij de Koninklijke worden, maar het zou niet buitensporig veel meer zijn dan wat mannen als Kroos en Modric, ergens begin de 20 miljoen euro, verdienen op jaarbasis.

Wat wel in de deal opgenomen is, is een forse tekenpremie. Mbappé komt immers transfervrij over. Hoeveel die zou bedragen, daar zegt Marca echter niks over.