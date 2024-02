Vlaamse regering wil zich moeien bij voetbalclubs: "Dat systeem zit grondig fout"

De Vlaamse regering wil in samenwerking met Voetbal Vlaanderen en Sport Vlaanderen een oud zeer in het voetbal aanpakken. Dat zou al tegen de zomer in orde moeten zijn.

Het probleem is er al jaren, maar nu laat minister van Sport Ben Weyts onderzoeken hoe er een oplossing voor gevonden kan worden. Voetbalclubs zouden vanaf begin volgend seizoen geen inschrijvingsgeld van het jeugdvoetbal mogen gebruiken voor het eerste elftal. Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde zet zijn tanden in het dossier en wil tegen volgend seizoen een “Chinese muur” tussen de twee onderdelen van een voetbalclub. “We moeten het durven benoemen: het is bij veel amateurclubs een gangbare praktijk dat inkomsten die voor de jeugd bedoeld zijn, rechtstreeks naar vergoedingen van de eerste ploeg gaan”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. Ook sponsoring Het gaat niet alleen om lidgeld, maar ook centen uit eetfestijnen en sponsoring van lokale handelaars die normaal de kinderen moet toekomen. “Ouders en sponsors zijn daar zelden van op de hoogte: wie weet dat, dat van de 300 euro lidgeld een groot deel naar de eerste ploeg gaat? Dat systeem zit grondig fout. In feite worden de ouders bedrogen”, klinkt het nog. Of het allemaal zo snel zal opgelost raken is maar zeer de vraag. Minister Weyts heeft een legertje advocaten op de zaak gezet om alles uit te pluizen.