'De koning is terug', Kevin De Bruyne neemt u mee in zijn lijdensweg: "Misschien gaan mensen mij bekritiseren..."

Het is een lijdensweg geweest. Maandenlang. Maar nu staat Kevin De Bruyne er weer helemaal, zo lijkt het. Voor Man City reden genoeg om een documentaire 'The Return of the King' te lanceren. De koning is terug. Uiteraard komt KDB in deze docu vaak zelf aan het woord.

"In de match bij Bayern voelde ik voor het eerst iets aan mijn hamstring", herinnert de Rode Duivel zich. "Op de scan zagen we een kleine spierscheur, maar ik voelde me niet zo slecht dat ik niet kon spelen. Mijn seizoenseinde was goed. We hadden dus een manier gevonden om te presteren." Het probleem bleef aanslepen, tot in de CL-finale. "Het is natuurlijk niet leuk om voor de tweede keer in de finale geblesseerd te geraken. Misschien gaan mensen me bekritiseren voor wat er in de finale gebeurd is, maar wat kan ik doen? Ik ben trots op wat ik gedaan heb in die twee laatste maanden en op de beslissing die ik genomen heb." Denderende comeback van De Bruyne Onze landgenoot blijft dus achter zijn keuze staan en toonde bij zijn comeback al snel hoe belangrijk hij nog altijd kan zijn voor Manchester City en de Rode Duivels. "Ik ben nooit bang geweest om niet meer mijn niveau te halen. Hopelijk heb ik een goede zes maanden voor mij en dan zie ik wel waar mij dat brengt."