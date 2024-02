🎥 Nu ook in Champions League grote kritiek op VAR na "lachwekkende" penalty: "Ze maken de scheidsrechters slechter"

PSV-Borussia Dortmund eindigde gisteren op 1-1. Over de goal van de Eindhovenaren was er echter veel te doen. Zelfs bij de thuisploeg gaven ze toe dat het "een lichte" overtreding was van Mats Hummels. Die was achteraf woedend.

Hummels kreeg een penalty tegen nadat hij een vermeende overtreding maakte op Malik Tillman. Maar op de beelden was te zien dat hij de bal eerst raakte. De VAR kwam echter niet tussenbeide omdat ze geen 'clear and obvious' error zagen. De Jong zette de penalty om.

Hummels kwam razend voor de camera achteraf. "Dit is nul procent een strafschop. Nul!', stak hij van wal bij Prime Video. "Ik speel duidelijk eerst de bal, die ook van richting verandert, en vang die speler daarna een beetje op. Maar dit is voetbal, het spijt me. Die Tillman lachte zich dood op het veld, Bakayoko deed dat ook. Ze keken me allemaal minutenlang grijzend aan."

Hummels wist dat het niet de eerste keer was. "Dit is nu de tweede lachwekkende strafschop die we tegen hebben gekregen, na die eerdere penalty tegen Paris Saint-Germain. Ik begrijp de scheidsrechters niet. We zitten op de verkeerde weg. Ik heb de indruk dat de VAR de scheidsrechters slechter maakt."

Penalty or no penalty? 🤔



Our rules expert @ChristinaUnkel weighs in on the foul called on Borussia Dortmund's Mats Hummels. pic.twitter.com/YBv6ysybYO — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 20, 2024