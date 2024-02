Eindelijk de echte doorbraak? Waarom zelfs Jürgen Klopp verbaasd is: mede de schuld van Kompany

Jürgen Klopp heeft Albert Sambi Lokonga de hemel ingeprezen. Het gebeurt niet zo vaak dat de Duitser zich uitspreekt over individuele tegenstanders, maar voor de 24-jarige Belgische middenvelder maakte hij een uitzondering. Waarom? Omdat hij de strateeg is geworden van Luton Town.

We gaan een onpopulaire mening geven: het is mede de schuld van Vincent Kompany dat Sambi Lokonga er drie jaar over deed om unanimiteit te verzamelen. Kompany prees Sambi de hemel in bij elke kans die hij kreeg, maar dat had die op dat moment niet nodig, want hij was al voldoende overtuigd van zijn eigen kwaliteiten.

Kompany hemelde hem te vroeg op

Sambi Lokonga is een heel goeie voetballer, maar was drie jaar geleden nog niet klaar voor de Premier League. Dat hebben we toen geschreven en dat is een mening die we nog altijd hebben. Goed voetballen is niet genoeg voor de zwaarste competitie ter wereld: de mentaliteit, drive en body moet er ook zijn.

Van die drie zaken had de middenvelder toen nog niet genoeg. Hij ontbrak de wil om zijn ploeg telkens bij de hand te nemen. Hij was toen al kapitein van Anderlecht, maar hij gaf niet elke wedstrijd thuis. Toegegeven, in moeilijke omstandigheden, maar een transfer naar een topclub als Arsenal zou moeten betekenen dat je op de top van je kunnen bent.

Nee, dat was nog niet het geval. Anderlecht was wel blij met de 17,5 miljoen die ze voor hem konden vangen. Kompany zal nu ook wel toegeven dat het te vroeg was. Paars-wit zette hem in de etalage om de financiën op te krikken.

Wedstrijdbepalend voor club met 'luttele' 100 miljoen budget

Maar de lof van Jürgen Klopp komt niet onverwacht en is ook terecht. Bij Luton Town draagt Sambi de ploeg. Zijn passing percentage over het hele seizoen ligt net over de 90 procent. De laatste wedstrijden ligt dat zelfs rond de 95. Sinds hij vast in de basis staat, pakte Luton Town 11 van zijn 21 punten. Op 8 wedstrijden welteverstaan, voor de overige tien punten had Luton 17 matchen nodig.

Daarmee staan ze net boven de degradatiezone. Als Sambi Lokonga erin slaagt om hen in de Premier League te houden zou dat één van de grote mirakels van de afgelopen jaren zijn. Niemand gaf een duit voor hun kansen. Hun pitoreske maar aftandse stadion vertegenwoordigt een infrastructuur de Premier League onwaardig.

Met een 'luttele' 100 miljoen aan budget bengelen ze helemaal onderaan en hebben ze 50 miljoen minder dan de voorlaatste. Om te vergelijken: Kompany heeft bij Burnley een budget van 253 miljoen... Op zijn 24ste lijkt Sambi Lokonga eindelijk daar waar hij wou zijn: internationale erkenning.