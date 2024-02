'Lierse K. wil ex-coach van STVV, Standard, KV Mechelen en Charleroi terug naar België halen'

Afgelopen week barstte een bom bij Lierse Kempenzonen. Coach Geert Emmerechts stapte één dag voor de wedstrijd tegen Jong Genk op. Nu zijn er gesprekken aan de gang om een nieuwe coach te halen.

Geert Emmerechts stapte op bij Lierse na een stevige woordenwisseling met nieuwkomer Mickaël Tirpan. De speler die sinds januari bij de club speelt, vond het niet oké dat er twee wedstrijden verlof werden gegeven na een 3-1 nederlaag.

Verder was hij niet akkoord met het plan voor de wedstrijden die eraan zaten te komen. Emmerechts stapte in zijn auto en vertrok... om zijn ontslag in te dienen.

Gesprekken tussen Yannick Ferrera en Lierse

Nu zouden er al gesprekken zijn met een mogelijke opvolger, een oude bekende in België. Volgens Sacha Tavolieri is dat Yannick Ferrera. Hij meldt dat Ferrera momenteel gesprekken heeft met de club om tot een definitief akkoord te komen.

De Spaans-Belgische coach was laatst actief bij Al-Riyadh in de Saudi Pro League. In België coachte hij onder meer Charleroi, KV Mechelen, STVV, Standard en Waasland-Beveren.