Luca Oyen heeft bijzonder mooie woorden voor Genkse supporters

Luca Oyen kon tijdens de 3-1 overwinning van KRC Genk tegen RWDM na twee jaar nog eens scoren in de Jupiler Pro League. Het was een doelpunt dat veel deugd deed, en hem veel vertrouwen gaf.

De supporters scandeerde zijn naam luidkeels door het stadion. "Dat is zeker mooi om te horen, dat ze achter me staan en me steunen. Ik ben erg blij dat ik vandaag een goal heb kunnen maken voor de supporters."

De Genkse winger had een moeilijke periode achter de rug, maar na alles blijven de fans fel achter hem staan. "Dat vind ik heel mooi om te zien. Ik ben ze echt dankbaar daarvoor", vertelde hij.

Coach Wouter Vrancken zei dat het belangrijkste wat Oyen nu kan doen, de lijn doortrekken is. "De coach zegt nu gewoon wat ik beter moet doen, daar let ik op. Dan heeft hij het vooral over harder in duel gaan. Dat is mijn werkpunt, vind ik zelf ook."

Racing Genk krijgt nu de moeilijke opdracht om Play-off 1 te halen, met nog vier lastige wedstrijden voor zich. "Hopelijk trekken we deze lijn door naar de volgende matchen met mooi voetbal. We gaan er alles aan doen om iedere match te winnen", besluit Oyen.