Na vertrek van Kindermans... Hoe gaat nieuw trio Anderlecht-jeugdwerking hervormen? "Evolutie in plaats van revolutie"

Neerpede, de jeugdopleiding van Anderlecht, is een nieuwe weg ingeslagen. Na Jean Kindermans hebben nu Mikkel Hemmersam, Peter Verbeke en Henk Mariman de teugels in handen op de jeugdacademie. Guillaume Gillet, ex-trainer van de beloften, ziet dat wel goedkomen.

Gillet vertrok acht maanden geleden bij Anderlecht, maar is er nog steeds welkom. "Drie weken geleden kregen we een presentatie van het nieuwe project", zegt hij bij Sudpresse. "Het was behoorlijk theoretisch, maar ik vond het leuk dat Hemmersam, Verbeke en Mariman spraken over evolutie in plaats van revolutie in Neerpede."

Het trio lijkt dus niet helemaal te willen breken met de werkwijze van Kindermans. "Alles wat in de afgelopen twintig jaar is gedaan op het gebied van de paarse opleiding was toch niet te versmaden, lijkt me. Het aanvallende en technische spel gebaseerd op het 4-3-3 systeem zal altijd de voorkeur krijgen, maar ze zullen er een goede dosis fysiek aan toevoegen, als ik het goed begrepen heb."

Gillet heeft daar ook zijn mening over. "Ik ben daar niet tegen. We moeten stoppen met het verbieden van tackles bij jongeren en hen verplichten om altijd netjes vanuit de verdediging op te bouwen. Vanaf jonge leeftijd moet je leren om je aan te passen aan de omstandigheden. De kwaliteit van de coaches blijft erg goed in Neerpede. Ze leveren echt goed werk."