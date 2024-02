Zorgt deze Belg voor verrassing in EK-selectie van Domenico Tedesco? "Natuurlijk ben ik een kandidaat om mee te gaan"

De Rode Duivels trekken deze zomer naar Duitsland voor het Europees Kampioenschap. Het blijft nog even afwachten wie bondscoach Domenico Tedesco meeneemt.

We blijven wachten tot Domenico Tedesco zijn selectie heeft samengesteld. De Belgische spelers geven in het laatste deel het seizoen nog alles wat ze hebben voor een plaatsje.

De laatste maanden is ook Albert Sambi Lokonga steeds meer aan het opvallen in de Premier League. De middenvelder van Luton Town is er sinds eind december een basisspeler geworden.

Zelf zou hij graag naar Duitsland gaan om te spelen deze zomer. Hij kwam wel nog maar één keer in actie bij de Rode Duivels. Dat was in 2021, toen hij Eden Hazard mocht aflossen bij de 5-2 overwinning tegen Estland.

Bij The Athletic sprak Lokonga over zijn kansen "Het is moeilijk om te zeggen dat ik het verdien want het is de coach (Domenico Tedesco n.v.d.r.) die de keuzes maakt. Maar natuurlijk ben ik een kandidaat."