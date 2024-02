Coach en spelers Union SG kijken uit naar Europese clash en zien mogelijk voordeel in het nadeel: "Kunnen zeer kritisch zijn"

Union SG speelde vorige week in het Lotto Park 2-2 gelijk tegen Eintracht Frankfurt. En dus is het alle hens aan dek in Duitsland. Makkelijk zal het niet worden, zeker niet met een tot de nok gevuld stadion tegen zich.

De match tegen Frankfurt? Dat wordt enorm, met 54.000 supporters tegen ons. We willen er zeker voor gaan, ze speelden dit weekend 3-3 gelijk in de competitie. Ze hebben zeker de kwaliteiten én de fans om er een grootse match van te maken", aldus coach Alexander Blessin.

Toch ziet hij mogelijkheden: "We mogen hen geen cadeautjes geven. We moeten hen nerveus proberen te maken, zodat de sfeer een beetje kantelt. De supporters van Frankfurt kunnen namelijk ook zeer kritisch zijn", weet de Duitse coach van Union SG. "Daar ligt misschien onze kans."

Union SG heeft volgens Alessio Castro-Montes niets te verliezen in Frankfurt

De spelers van Union SG geloven er alvast volop in. Ook Alessio Castro-Montes - doelpuntenmaker tegen Kortrijk - kijkt uit naar de clash in Duitsland: "We hebben niets te verliezen. We hebben getoond wat we kunnen in de heenwedstrijd."

"Het is een erg mooi stadion, met erg fanatieke supporters. Maar dat schrikt ons dus zeker niet af", aldus nog de verdediger van de Brusselaars. Donderdagavond weten we of Union SG zich weet te plaatsen voor de achtste finales van de Conference League.