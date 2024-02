Proto spreekt klare taal over conflict tussen Courtois en Tedesco nu doelman weer fit geraakt

Woensdag raakte bekend dat de revalidatie van Thibaut Courtois voorspoedig verloopt. Hij zou in april al opnieuw speelklaar kunnen zijn.

Thibaut Courtois liet een tijdje geleden al weten dat hij sowieso zou passen voor Euro 2024 in Duitsland. De doelman van Real Madrid wil volop inzetten op zijn revalidatie en zou naar eigen zeggen niet honderd procent zijn tegen de start van het EK.

Maar ondertussen komt uit de Spaanse hoofdstad het nieuws dat de comeback van Courtois dichterbij komt. Mogelijk is hij al in de maand april weer helemaal fit en inzetbaar bij de Koninklijke, zo was woensdag te horen.

“Als zijn herstel volgens plan blijft verlopen, zou hij beschikbaar kunnen zijn om zijn rentree te maken in de kwartfinales van de Champions League, als Real zich plaatst tenminste (de heenmatch van de 1/8ste finales tegen Leipzig won Real met 0-1, red.). En hij zou dan ook nog een achttal competitiematchen kunnen spelen”, klonk het bij radiozender El Partidazo de COPE.

Courtois moet mee naar het EK

Als hij fit is bij Real Madrid, dan moet hij toch ook fit zijn voor de Rode Duivels. Ex-doelman Silvio Proto legt bij Het Nieuwsblad uit dat er nog heel veel meer meespeelt in een mogelijke terugkeer bij de nationale ploeg.

“Ja, maar je moet ook kijken naar alles wat er gebeurd is en of dat allemaal opgelost raakt”, klinkt het. En Proto gaat een stapje verder. “Want Thibaut is niet de enige schuldige in dit verhaal. Voor mij is het duidelijk: wat in de kleedkamer gebeurde had nooit naar buiten mogen komen. Dus Tedesco is ook verantwoordelijk.”

Voor Proto is het alvast duidelijk, wat er moet gebeuren als Courtois weer lichamelijk honderd procent in orde is. “Wat ik zeker nog wil vermelden: Rode Duivels hebben een fitte Courtois écht nodig op het EK”, besluit hij.