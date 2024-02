Hoop of gefronste wenkbrauwen voor Rode Duivels na nieuwe wending in verhaal Courtois? "Hij is buitenaards"

Thibaut Courtois traint na maandenlange revalidatie weer mee met de groep bij Real Madrid. Of hij snel wedstrijden zal spelen? Dat gaat nog moeten blijken. En moeten de Belgische supporters nu hopen of vooral de wenkbrauwen fronsen de komende maanden?

Thibaut Courtois dook op woensdag terug op tijdens de groepstraining van Real Madrid. Dat werd door verschillende Spaanse bronnen bevestigd. Een enorme verrassing, want de doelman werd de eerste maanden nog niet op een veld verwacht.

"Het verrast me en tegelijkertijd ook weer niet", aldus Silvio Proto bij de RTL in zijn analyse tijdens de wedstrijden van de Champions League van woensdagavond. "We hebben zo iemand nog niet vaak gezien, hij is buitenaards."

🚨 JUST IN: Thibaut Courtois is back in team training pic.twitter.com/rEwTRSNGro — Madrid Zone (@theMadridZone) February 21, 2024

"Ik had verwacht dat de finale van de Champions League halen al moeilijk zou zijn, maar nu heeft hij blijkbaar twee maanden voorsprong genomen op dat schema. Het is ongelooflijk, het is echt gek", aldus nog Proto.

Rest de vraag: is ook het EK in Duitsland plots opnieuw een optie? Eerder gaf Courtois al aan dat hij niet helemaal fit zou raken voor dat EK, ook al zou hij tegen het einde van het seizoen al kunnen spelen bij De Koninklijke. Als hij nu sneller zijn rentree maakt, dan staat ook die uitleg op losse schroeven.