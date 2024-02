Schoon volk in Guldensporenstadion: meervoudig Gouden Schoen duikt op met partner voor KV Kortrijk - Union SG

KV Kortrijk verloor zondag met 1-3 van Union SG, een duel tussen het nummer laatst en het nummer één van de competitie. Het leverde een leuk duel op, met heel wat toeschouwers ook. De Kerels zijn nog niet dood ondanks de laatste plaats.

Aan sfeer namelijk geen gebrek in het Guldensporenstadion voor de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Union SG. De fans bleven achter hun team staan en ondanks de laatste plaats is er een nieuw elan gevonden door Kortrijk onder de nieuwe coach Freyr Alexandersson.

Of ze in eerste klasse zullen overleven? Dat zullen de komende vier speeldagen en mogelijk vooral de play-downs in play-off 3 moeten duidelijk maken. Maar aan de supporters zal het dezer weken zeker niet liggen, want zij geloven er nog in.

Gouden Schoen Tessa Wullaert komt wedstrijd van Kortrijk tegen Union SG bekijken

En tegen Union lieten ze zich ook horen, al hadden ze ook snel door dat de suprematie van de Brusselaars te groot was om punten te pakken. De wedstrijd tegen Union SG werd ook bijgewoond door heel wat schoon volk.

Daarbij ook Gouden Schoen Tessa Wullaert, die de wedstrijd kwam bekijken met haar vriend Mathias Deveugele. De speelster is uit de streek en liet vorige zomer nog een tattoo zetten in Kortrijk. Fortuna Sittard had bovendien op vrijdag al gespeeld in de Nederlandse Beker, dus was Wullaert met oog op interlandvoetbal al vrij.