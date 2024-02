De relatieve programma's van de kandidaten voor play-off 1 en de degradatiekandidaten: deze clubs in polepositie

Nog vier speeldagen resten ons in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League, daarna volgen de play-offs. De strijd om play-off 1 is nog verre van gestreden en ook onderin kan het nog héél spannend worden.

Union SG is al eventjes zeker van play-off 1, terwijl het ook voor RSC Anderlecht mathematisch zeker is om de top-6 te gaan halen. Tenzij het dankzij de slechte Belgenmop begin maart alsnog tot een herspelen van Anderlecht - Genk komt en de Limburgers zo drie punten van paars-wit afnemen natuurlijk.

De komende weken kan het dus nog héél erg spannend worden. We hadden u vorige week al een overzichtje gegeven van de programma's van de diverse ploegen die in aanmerking komen voor play-off 1.

De programma's op een rijtje van Anderlecht, Antwerp, Club Brugge & co

Anderlecht: Club Brugge (uit), Eupen (thuis), RWDM (uit), Kortrijk (thuis) + eventueel Genk (thuis)

Club Brugge: Anderlecht (thuis), Union (uit), Genk (uit), OH Leuven (thuis)

Antwerp: Gent (uit), STVV (thuis), Kortrijk (uit), Union (thuis)

Cercle Brugge: Eupen (uit), Mechelen (thuis), Charleroi (uit), RWDM (thuis)

Gent: Antwerp (thuis), Standard (uit), Union (uit), Charleroi (thuis)

Genk: Charleroi (uit), Club Brugge (thuis), Standard (thuis), Westerlo (uit) + eventueel Anderlecht (uit)

STVV: Westerlo (thuis), Antwerp (uit), Eupen (uit), Club Brugge (thuis)

Mechelen: Kortrijk (thuis), Cercle Brugge (uit), Westerlo (thuis), OH Leuven (uit)

De vraag is: wat is dan het moeilijkste programma? Bij Belgian Football Stats hebben ze de berekening gemaakt op basis van de wedstrijden die nog moeten komen én het klassement van die vier ploegen op dit moment.

© photonews

Dan hebben Cercle Brugge en Anderlecht een relatief gezien makkelijke programma en mag ook KV Mechelen nog niet vergeten worden, terwijl het voor Gent, Club Brugge en Antwerp nog veel lastiger wordt. Op basis daarvan én de onderlinge duels in acht genomen kan het nog spannend worden én blijven tot op de laatste speeldag.

🔥 Hardest schedule in the Jupiler Pro League by average position of remaining opponents🥇 OH Leuven🥈 Standard - Charleroi - Eupen - Kortrijk✅ Easiest remaining schedule🥇 Cercle Brugge🥈 Anderlecht🥉 KV Mechelen pic.twitter.com/rRDBrmilPO — Belgian Football Stats (@BelFootStats) February 18, 2024

Ook als we kijken naar de degradatiestrijd is er een groot verschil tussen de diverse teams. Voor RWDM ziet het er nog enigszins haalbaar uit, voor OH Leuven is het een zware strijd de komende vier speeldagen.

Zelfs Standard mag zich nog niet zegezeker noemen op basis van hun programma - de laatste speeldag moeten ze mogelijk onder druk aan de bak tegen KAS Eupen. De competitie lijkt alvast in twee delen te zijn onderverdeeld. Rest de vraag: wie zal het halen? Ook uw mening is nog steeds van waarde.