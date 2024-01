Club Brugge en Genk hebben iets in gang gezet: door slechte Belgenmop zit ons voetbal in een vicieuze, neerwaartse cirkel

KRC Genk kreeg vorige week te horen dat het de match op Anderlecht mag herspelen. Eerder had ook Club Brugge dat gevraagd voor de match tegen Mechelen. En nu roert ook RWDM zich. Een straatje zonder einde?

RWDM wil dat het duel tegen KV Mechelen herspeeld wordt. De Brusselaars verloren zondag met 3-1 Achter De Kazerne. RWDM had in dat duel een strafschop moeten krijgen.

De VAR riep scheidsrechter Staessens naar het scherm na een handsbal van Hairemans, maar de ref zag dat niet zo. Frank De Bleeckere gaf aan dat het wel degelijk wél strafschop was in Under Review.

Het precedent Anderlecht - Genk

Volgens RWDM zijn de regels niet correct toegepast en willen ze nu klacht indienen om de match te herspelen. In een statement verwijzen ze naar de zaak van Genk in Anderlecht.

"Op basis van de spelregels, volgens dewelke de strafschop toegekend had moeten worden, en het precedent dat gevormd is door de wedstrijd tussen KRC Genk en RSC Anderlecht op 23/12/2023, heeft RWDM vanmorgen beroep aangetekend bij het Referee Departement en is van mening dat het annuleren van het resultaat en het herinplannen van de wedstrijd de enige eerlijke en gepaste beslissing is in dit geval", klinkt het.

Kris Verbert - oprichter van de Liefhebbers Zaalvoetbal Cup - heeft een duidelijke mening over de zaak.



"Wat verwacht kon worden is al na enkele dagen een feit. Nu Anderlecht - Genk herspeeld wordt ruiken andere clubs de kans om zelf ook hun verlieswedstrijden onder de loep te nemen."

"De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal had op 26 januari het lumineuze idee om openlijk de aanval in te zetten op de officials van Anderlecht - Genk. Die volledig afgewerkte wedstrijd moet worden herspeeld omdat er een menselijke fout gebeurde."

Straatje zonder einde

"Uiteraard zal vanaf nu iedere verliezende ploeg - en dat zijn er elk weekend wel een vijftal - de wedstrijdbeelden nauwgezet analyseren en bij de minste benadeling een procedure opstarten. RWDM bijt na slechts 4 dagen de spits af."

"Nochtans ligt de kern van het probleem elders. Namelijk bij de clubs, coaches en spelers zelf. Op speelplaatsen, op pleintjes, en in de scheidsrechterloze Liefhebbers Zaalvoetbal Cup bewijzen duizenden mensen dat ze ook zonder officials kunnen voetballen."

"Alleen wie zelf te oneerlijk is om een wedstrijd correct te laten verlopen heeft de hulp nodig van officials. Als je tot die categorie behoort, heb dan tenminste het fatsoen om er ook hun occasionele vergissingen bij te nemen."

"Temeer omdat coaches en voetballers zelf tientallen menselijke fouten maken per wedstrijd. Maar als er oorzaken gezocht worden voor een verlieswedstrijd dan gaat het vooral over de scheidsrechtelijke fouten. Wint men door zo'n fout, dan blijft het echter opvallend stil. Bij deze bedenkelijke kameleon strategie worden zelden of nooit vragen gesteld."

Vicieuze cirkel

"Tot daar de situatie voor 26 januari 2024, en die was al erg genoeg. Toch vond de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal het die dag nodig om ook op hun beurt een tackle met de voeten vooruit in te zetten op alle goedbedoelende officials te lande."

"Dankzij deze slechte Belgenmop is ons voetbal in een vicieuze, neerwaartse cirkel beland. RWDM rook z'n kans, vele anderen zullen volgen als het beroep van Anderlecht wordt afgewezen. Wie toont het lef om al deze schaamteloze heren tot de orde te roepen?"