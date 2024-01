Wordt Anderlecht - Genk opnieuw gespeeld of niet? Limburgers maken zich sterk na meevaller

Dé wedstrijd van 2023 was misschien wel de titelwedstrijd tussen Genk en Antwerp, maar de match waar het meest over te doen zal zijn in 2024? Dat wordt de Anderlecht - Genk van het einde van het jaar. De Limburgers willen die wedstrijd namelijk opnieuw laten spelen.

De strafschop in de wedstrijd tussen RSC Anderlecht en KRC Genk bij een 0-0 stand blijft voorlopig de gemoederen beroeren. De wedstrijd is alweer twee weken achter de rug, maar er is nog altijd geen beslissing over wat er met de match moet gebeuren.

De dicussie was en blijft groot voorlopig. De strafschop voor Genk moest worden hernomen, maar dat gebeurde niet. En dus is de vraag: gaat het over een menselijke fout of een fout tegen de reglementen? Dat is belangrijk om een match te kunnen herspelen.

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal die de klacht van Genk moet behandelen doet alvast geen uitspraak voor 7 januari. Maar mogelijk wordt er ook volgende week nog niet beslist. Sowieso zal de zaak achter gesloten deuren behandeld worden.

Dat vinden ze bij Genk niet leuk, want zij hadden voor transparantie gekozen en wilden de zaak graag in de openbaarheid houden. Ondertussen hebben ze volgens Het Belang van Limburg wel de audiobestanden van de VAR en de arbitrage in handen gekregen.

En daaruit zou blijken dat Genk een punt heeft en dat er wel degelijk gewoon een fout tegen de regels is gebeurd. Dat maakt hen sterk dat er wel degelijk tot herspelen zal moeten worden overgegaan. Ondertussen zet het de competitie wel mogelijk op zijn kop.