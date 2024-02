Didier Lamkel Zé laat zich uit over mogelijke terugkeer naar België, en één club specifiek: "Ik open de deur"

Didier Lamkel Zé heeft in België al een stevige indruk achtergelaten. Momenteel speelt hij in Frankrijk bij FC Metz, maar zou hij nog terugkeren naar de Belgische voetbalvelden?

Lamkel Zé gaf tijdens een interview met Eleven DAZN aan dat er een groot verschil is tussen België en Frankrijk. "In België oordelen ze veel. Vergeleken met Frankrijk, oordelen ze in België te snel. Er kan iets over je gezegd worden dat niet waar is. De media zoekt niet eens naar de waarheid, naar de juiste info. Dat is een beetje jammer."

Hij vertelt dat het bij Antwerp in de kleedkamer niet altijd even fijn was. "Antwerp is een grote club, maar in de kleedkamer waren ze dat niet. Je kon niets doen in de kleedkamer, want de spelers kenden journalisten. Ze gingen dan dingen doorvertellen."

Toch sluit Lamkel Zé de deur niet voor een terugkeer, hij opent ze zelfs. "Nee, want er zijn clubs waarvoor je de deur niet kan sluiten. Ze hebben daar niks mee te maken. Ik open de deur. Op dit moment word ik uitgeleend aan FC Metz, daarna zien we wel."