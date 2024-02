Nieuwe ferme tik voor King Kompany, Castagne van goudwaarde op Old Trafford en wat deden KDB en Doku?

Op zaterdag stonden er liefst zes duels op het programma in de Premier League. Vijf onder hen zijn ondertussen achter de rug en ook diverse Belgen speelden opnieuw een belangrijke rol. En dat heeft zo ook zijn gevolgen.

Manchester United - Fulham 1-2

Fulham heeft voor een verrassing gezorgd door met 1-2 te winnen op bezoek bij Manchester United. Timothy Castagne speelde een beslissende rol bij de openingstreffer. Hij hield een bal tegen en gaf zo een (onbedoelde) assist aan Calvin Bassey. Meteen diens eerste doelpunt ooit in de Premier League.

Calvin Bassey marque face à Manchester United et inscrit son premier but en Premier League ! ??pic.twitter.com/k1uP6rAMHQ — Naija Football ?? (@NaijaFootball_) February 24, 2024

Manchester United dacht de meubelen nog te kunnen redden en scoorde de gelijkmaker via Harry Maguire in de 89e minuut. In de zevende minuut van blessuretijd creëerde Fulham alsnog de verrassing en de sensatie met een doelpunt van Alex Iwobi.

Aston Villa - Nottingham Forest 4-2

Aston Villa - Nottingham, dat was een Belgenduel tussen Tielemans bij de thuisploeg en Sels en Origi bij de bezoekers. Het leverde de eerste assist van het seizoen op voor Divock Origi. De voormalige Rode Duivel was een van de drie spelers die in de rust werden ingebracht om Nottingham wakker te schudden, want bij de koffie stond het al 3-0.

Origi zorgde mee voor de ommekeer met de assist op de 3-2, maar uiteindelijk werd het toch nog 4-2 voor de thuisploeg.

Crystal Palace - Burnley 3-0

Voor Vincent Kompany blijft het van kwaad naar erger gaan in de Premier League. Deze keer werd met 3-0 verloren bij Crystal Palace. Manuel Benson viel in het slot van de wedstrijd in. Het team blijft zo helemaal achteraan het klassement staan en moet stilaan vrezen voor degradatie.

Amadou Onana viel in voor Everton in een gelijkspel. En dan was er nog Manchester City. Dat won met het kleinste verschil op bezoek bij AFC Bournemouth. Phil Foden zorgde voor de drie punten, Doku viel op het uur in en De Bruyne blijf op de bank zitten.

24/02/2024 16:00 Aston Villa - Nottingham Forest 4-2 24/02/2024 16:00 Brighton - Everton 1-1 24/02/2024 16:00 Crystal Palace - Burnley 3-0 24/02/2024 16:00 Manchester United - Fulham 1-2 24/02/2024 18:30 Bournemouth - Manchester City 0-1 24/02/2024 21:00 Arsenal - Newcastle United 2-0

