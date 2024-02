Zeven keer in basis in de Champions League: Van der Elst duidelijk over plekje voor Witsel op het EK

Axel Witsel schitterde deze week bij Atletico Madrid. En dat is ook analist Franky Van der Elst helemaal niet ontgaan. Atletico Madrid kreeg deze week een fantastische Axel Witsel te zien, zo laat Franky Van der Elst weten aan Het Nieuwsblad. “Hij oogde fit en was echt héél, héél goed. Alleen één smet: bij de goal van Inter wilde hij de bal met z’n hoofd verwerken en was hij niet helemaal precies, waardoor Inter de aanval kon verderzetten”, klinkt het. Het contract van Witsel loopt deze zomer af, maar voor Van der Elst is het duidelijk dat Atletico hem ook volgend seizoen nog heel goed kan gebruiken. Hij zou dan ook niet opkijken dat er een nieuw contractvoorstel komt voor onze landgenoot. Van der Elst zou Witsel toch niet meenemen naar het EK Zijn goede prestaties leggen automatisch ook de link naar de vraag of hij deze zomer met de Rode Duivels naar het EK in Duitsland moet trekken. “Witsel is lang niet altijd de Witsel geweest die ik vroeger heb gezien. Maar dit seizoen? Zeven Champions League-matchen, zeven keer in de basis. Die cijfers haal je niet als je een bepaald niveau niet haalt. Coach Simeone is ook niet achterlijk. Maar ik ga nu niet zeggen dat Tedesco hem moet oproepen”, zegt Van der Elst. Want de analist heeft toch zijn bedenkingen. “Bij de nationale ploeg spelen ze met vier achterin, dat is nog anders. En ik zie niet elke match van Atlético en heb hem ook al minder zien spelen. Ik heb hem al kwetsbaar gezien op voorzetten vanop de flank.”



