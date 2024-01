Grote defensieve talenten bij Anderlecht en Standard vallen opnieuw tegen: Tedesco naar Antwerp en Madrid om het op te lossen richting EK?

Bij Standard heeft Zinho Vanheusden het lastig om zijn beste niveau terug te vinden, terwijl bij Anderlecht ook de progressie van Zeno Debast een beetje stil lijkt te staan. Ook dit weekend bleek dat weer tegen laagvliegers als Kortrijk en OH Leuven. En het noopt tot ervaring bij de Duivels ...

Dit weekend was het uitgerekend Zinho Vanheusden die namens Standard in de fout ging, waardoor Avenatti de 0-1 kon scoren voor KV Kortrijk. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat het misloopt bij het grote talent van de Rouches.

Deze zomer was elke supporter van Standard nog in de wolken toen Zinho Vanheusden zijn terugkeer naar Sclessin aankondigde. De gewezen kapitein wilde na een aantal blessures opnieuw meer speelminuten genereren en ritme opdoen bij de club van zijn hart, met het idee om mee te spelen voor play-off 1.

Zinho Vanheusden vindt zijn beste niveau niet terug bij Standard

De eerste speeldagen waren bemoedigend én Vanheusden bleef blessurevrij, wat op dat moment al een heel goede zaak was. Maar na 21 speeldagen hebben we - ondanks speelritme - de beste Vanheusden nog lang niet gezien. De man die ooit naar Italië trok? Die zit er nog wel ergens, maar we zagen hem nog niet. Op 24-jarige leeftijd zou je stilaan verwachten dat hij het leiderschap op zich neemt, maar dat lukt op dit moment niet.

De foutjes stapelen zich ondertussen op. Tegen Kortrijk was het heel duidelijk, maar het is niet het eerste dit seizoen. En vooral: Vanheusden is zijn infiltratiemogelijkheden een beetje kwijt. Dat was een van zijn grote troeven in het verleden.

Al moet gezegd dat Vanheusden niet geholpen wordt door zijn ploegmaats dit seizoen: is Laifis nog met zijn toekomst op Sclessin bezig? En voor de jonge Lucas Noubi moet Vanheusden al eens iets rechtzetten. Met een aankoopoptie van zeven miljoen euro lijkt Vanheusden op dit moment geen spek voor de Luikse bek, al blijft hij een goede verdediger met veel talent - hij steekt er niet bovenuit.

Zeno Debast zet nog geen nieuwe reuzenstap in zijn ontwikkeling bij Anderlecht

En wat te zeggen van Zeno Debast? De centrale verdediger van Anderlecht was vorig jaar outstanding naast Jan Vertonghen en velen gingen er al van uit dat hij dit seizoen een extra stap zou zetten om boven Vertonghen uit te gaan komen.

Op die manier Anderlecht aan een titel helpen én zich zelf definitief in de ploeg spelen bij Domenico Tedesco? Dat leek andermaal het devies. Maar op 20-jarige leeftijd is het dan ook zaak om te blijven progressie boeken en de kleine foutjes eruit te halen. Als het gaat over de luchtduels bijvoorbeeld, dan is daar nog steeds werk aan de winkel.

Debast toonde een aantal keer grote kwaliteiten - bijvoorbeeld toen hij in Leuven Louis Patris een handje kwam toesteken toen Nsingi in diens rug was vertrokken. Maar de 5-voudige Rode Duivel was even daarvoor wel zelf onder de bal doorgegaan, wat meteen de vinger op de wonde is.

Hallo, Domenico Tedesco?

De verdediger van paars-wit kan zijn foutjes - zeker op Belgisch niveau - nog makkelijk rechtzetten. Maar of hij nu echt de grote toekomst is van ons nationaal voetbal én de nationale ploeg? Dat is misschien nog een ander paar mouwen. Sowieso is het aan Domenico Tedesco om de komende maanden knopen door te hakken richting EK 2024 in Duitsland.

© photonews

En dan lijkt het ons misschien interessanter om zeker voor deze zomer eens te gaan spreken in Madrid en Antwerpen. Axel Witsel op het middenveld bij de Rode Duivels? Dat is niet (meer) nodig, zeker nu er met Mangala, Onana, Lavia, Keita, Vermeeren, ... wel wat volk kan opstaan naast Kevin De Bruyne. Centraal achterin zou hij echter wél de lijm kunnen zijn tussen twee anderen. Een oefening met de oudjes die we ook eerder al maakten ...

Dan denken we uiteraard aan Jan Vertonghen, maar ook aan Toby Alderweireld. De Gouden Schoen heeft geen Europees voetbal meer in 2024 en zou de belasting dus miniem kunnen houden. Hij hoopt alvast op een goed gesprek met Tedesco. Het zou een last dance kunnen worden van enkele grote helden én de druk van de ketels bij Debast en Vanheusden (en ook Faes en Theate bijvoorbeeld) kunnen halen. Win-win-situatie?

Uw mening telt ook. We gaan even uit van het feit dat we Jan Vertonghen als linksback kunnen uitspelen in een viermansdefensie, net zoals Theate dat al deed. In een systeem met drie centrale verdedigers zou bijvoorbeeld Carrasco als linkervleugelverdediger een optie kunnen zijn, net als in een gekanteld systeem.