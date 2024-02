Blessin wikt en weegt woorden over titelstrijd, maar Anthony Moris doet héél straffe uitspraak over concurrenten

De titelstrijd lijkt af te stevenen op een Brussels onderonsje tussen Union SG en RSC Anderlecht. Alexander Blessin is alvast op zijn hoede voor de Belgische recordkampioen. Dat is allerminst het gevoel bij Anthony Moris.

Union SG telt momenteel acht punten meer dan RSC Anderlecht. Het programma van Les Unionistes oogt dan wel zwaarder, maar laat ons er even van uitgaan dat we de Champions Play-Off starten met een verschil van vier eenheden.

Met twee onderlinge duels is de rekensom héél simpel. Union beschikt dan wel over de beste papieren, maar ook Anderlecht heeft het lot helemaal in eigen handen. Dat beseft ook Alexander Blessin.

"Het lijkt er inderdaad op dat Anderlecht onze grootste concurrent zal zijn", aldus de coach van Union in La Capitale. "Al wil ik ook Club Brugge en Antwerp FC nog niet afschrijven. Ze moeten in dat geval een serieuze reeks neerzetten, maar in de play-offs kan het spoken."

Anthony Moris houdt dan weer géén rekening met de concurrentie. "Het interesseert me niet dat Anderlecht blijft aanklampen. Er is geen enkele reden om schrik te hebben van één van de andere clubs. Wij moeten gewoon naar onszelf blijven kijken."