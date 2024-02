Het was het weekend van de supersubs: Anderlecht, Antwerp en Genk ook over hele seizoen dé beste ploegen

Het was het weekendje van de supersubs wel. Op vrijdagavond begon het al met Yira Sor die met zijn eerste balcontact voor een belangrijke driepunter zorgde op bezoek bij Charleroi. En daar eindigde het allerminst mee.

Op zondag ging het weekendje van de supersubs gewoon rustig verder. Op zondagnamiddag scoorden zowel Vazquez als Angulo, goed voor de totale ommekeer voor RSC Anderlecht op bezoek bij Club Brugge: 1-2.

Enkele uren later was er dan weer George Ilenikhena die met een laat doelpunt voor een gelijkspel zorgde voor Antwerp op bezoek bij KAA Gent. Klap op de vuurpijl: ook assistgever van dienst Victor Udoh was ... een invaller.

© photonews

Toeval dat het uitgerekend Genk, Antwerp en Anderlecht zijn die dit weekend profiteerden van een laat doelpunt? Misschien niet, want als we de cijfers van Transfermarkt onder de loep nemen staan ze ook daar helemaal bovenaan.

In de top-3 staan Luiz Vazquez met zes goals en een assist, George Ilenikhena met zes doelpunten en Tolu Arokodare met vijf doelpunten. Mohamed Amoura, Francis Amuzu en Lucas Stassin van Westerlo wisten dan weer drie keer te scoren als invaller.

Nog in de top-10 staan met Mboup, Charles-Cook, Muja, Nusa en Bernier toch nog wat spelers van andere elftallen. Ook per ploeg zijn het met name Anderlecht en Antwerp die uit deze top-11 als de besten eruit komen.

Peter Vandenbempt gaf het bij de 1-1 van Luis Vazquez al aan tijdens het liveverslag bij DAZN: "Dit moet al de dertiende goal zijn van een invaller." En toen moest het doelpunt van Angulo dus nog gaan vallen. Om maar te zeggen: de invallers van Anderlecht maken indruk én ook dat is een kwaliteit.