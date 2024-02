Eerste finalist van Copa del Rey bekend, ex-speler van Union SG krijgt geen kans om te spelen

De eerste finalist van de Copa del Rey is bekend. RCD Mallorca haalde het van Real Sociedad na een strafschoppenreeks.

RCD Mallorca is de eerste finalist van de Copa del Rey. De Spaanse club kwam kort na rust op voorsprong door een doelpunt van Gonzalez.

Na een strafschop gemist te hebben in de eerste helft, kon Mendez de assist voor de gelijkmaker geven aan Oyarzabal. Zo gingen we met een 1-1 tussenstand de verlengingen in.

Er werd uiteindelijk niet meer gescoord, en dus werden er strafschoppen genomen. Doelpuntenmaker Oyarzabal kon zijn strafschop, de eerste van de reeks overigens, niet tegen de touwen werken. Mallorca miste er geen enkele waardoor de club won.

Dat deden ze wel zonder Siebe Van der Heyden. De ex-speler van Union SG zat niet bij de selectie voor de wedstrijd. Hij zat er ook al niet bij afgelopen weekend in de competitie.

Vaak wanneer Van der Heyden dan toch op het wedstrijdblad staat, mag hij niet invallen. De Belg komt zo aan bijzonder weinig minuten bij Mallorca.