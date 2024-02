Engelse media lyrisch over 'briljante Belg' Kevin De Bruyne na fenomenale prestatie: 'Veel beter wordt het niet'

Kevin De Bruyne en Erling Haaland hebben dinsdagavond Luton Town opgerold. Manchester City won met 2-6 na vier assists van de KDB en vijf doelpunten van de Noor.

Haaland had zijn hattrick voor de rust al klaar tegen Luton Town terwijl ook KDB al een hattrick aan assists had. Na de pauze legde de Noor er nog twee in het mandje terwijl De Bruyne zijn vierde assist gaf.

In minuut 77 werd Haaland gewisseld, een dubbele hattrick zat er niet in. Coach Pep Guardiola had veel lof voor het duo. Maar ook de Engelse media heeft gezien De Bruyne en Haaland niet te stoppen zijn samen.

Daily Mail gaf de Rode Duivel een score van 9. 'Vier assists voor de briljante Belg bij zijn terugkeer in de basisopstelling. De City-fans scandeerden zijn naam nadat hij zijn vierde assist gaf', klonk het bij hen.

The Mirror benadrukt de indrukwekkende cijfers die KDB voorlegt. 'De Bruyne is precies op het juiste moment weer fit en in vorm. Ongelooflijk, De Bruyne heeft 11 assists in de 12 wedstrijden die hij dit seizoen heeft gespeeld.'

'Veel beter dan vier assists wordt het niet', merkt Manchester Evening News op. 'Hij was veel te goed voor Luton, telkens wanneer hij naar voren vertrok.'